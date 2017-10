Öffnungszeiten städtischer Einrichtungen am Reformationstag

Zum 500. Jahrestag der Reformation begehen alle deutschen Bundesländer den Reformationstag 2017 als gesetzlichen Feiertag. Die Stadtverwaltung bleibt daher am 31. Oktober 2017 geschlossen. Das Museum Künstlerkolonie und der Museumsshop sind am Dienstag (31.) von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Zoo Vivarium, Schnampelweg 5, kann am Reformationstag von 9 bis 18 Uhr besucht werden, die Kasse schließt um 17 Uhr. Das Nordbad (Traglufthalle) hat von 8 bis 15 Uhr geöffnet; das Bezirksbad Bessungen bleibt geschlossen.