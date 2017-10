Workshop: Yoga trifft Tanz

Ein entspannter Nacken und bewegliche Schultern sind für viele ein Traum. Bei einem Workshop am 05. November 2017 bei Menschenskinder, der Werkstatt für Familienkultur in Kranichstein, nähern sich die Teilnehmer diesem Traum von zwei Seiten, in zwei getrennten Einheiten: Mit Yoga und Tanz.

Stärkende, öffnende und entspannende Yogaübungen fördern eine stabile und leichte Aufrichtung. Und mit Bewegungsritualen, Körperübungen allein oder zu zweit und freiem Tanzen erforschen die Teilnehmer Schultern und Nacken in Bewegung.

Den Workshop leiten Liane Schuckar, Heilpraktikerin und Tanzpädagogin, und Yogalehrerin Hanna Wittstadt.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Mehr Infos und Anmeldung (bis 29. Oktober 2017): yoga-gruen-darmstadt.de.