Führungen durch die Gedenkstätte Liberale Synagoge

Die Gedenkstätte der Liberalen Synagoge auf dem Gelände des Klinikums ist regelmäßig mittwochs und sonntags von 11.30 Uhr bis 16 Uhr zur Besichtigung geöffnet. Schulklassen und Gruppen können den Erinnerungsort nach Anmeldung (E-Mail an kulturamt [at] darmstadt.de) auch zu anderen Zeiten besuchen. Der Förderverein Liberale Synagoge bietet bis Ende des Jahres noch vier Führungen an. Jeweils um 14.30 Uhr führt Martin Frenzel durch die Gedenkstätte. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich: Sonntag, 22. Oktober, Sonntag, 5. November, Sonntag, 12. November und am Sonntag, 26. November. Treffpunkt ist immer die Gedenkstätte.

Weitere Termine und Anmeldung unter www.darmstaedter-geschichtswerkstatt.de.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt