Mann durch Messerstiche verletzt – Kriminalpolizei ermittelt

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Dienstagnachmittag (10.10.17) gegen 14.30 Uhr drei Männer im Alter von 28, 37 und 47 Jahren in einem Hinterhof in der Bleichstraße in Streit. Im Laufe der Auseinandersetzung wurde der 37-Jährige durch Messerstiche schwer verletzt. Der 28 Jahre alte Beteiligte zog sich zudem Schnittverletzungen an der Hand zu. Ein weiterer an der Tat beteiligter 47-jähriger Mann aus Darmstadt blieb nach derzeitigem Erkenntnisstand dagegen unverletzt. Er wurde vorläufig festgenommen. Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Das Kriminalkommissariat 10 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen. Zur Feststellung, ob die Männer bei Tatbegehung unter Alkoholeinwirkung standen, wurden Blutentnahmen angeordnet.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen