Interkulturelles Gymnastikangebot des DRK Darmstadt – Fitness für Frauen ab 50 plus

Jede Woche treffen sich Frauen aus den unterschiedlichsten Kulturen für gemeinsame Fitnessübungen. Unter dem Motto „Mit Freude bewegen“ findet das Gymnastikangebot des DRK Darmstadt an Werktagen immer montags von 17 – 18 Uhr, in der Mornewegstraße 15 statt. Angesprochen sind alle Damen 50 plus, die spielerisch ihre Fitness verbessern wollen. Zurzeit sind Frauen mit deutschem, türkischem, kroatischem und spanischem kulturellen Hintergrund mit Freude dabei. „Wir freuen uns über alle, die unsere Gruppe bereichern möchten“, sagt Annabell Schreiber vom DRK Darmstadt.

Anmeldung und Information:

Annabell Schreiber

DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e.V.

Abteilung Sozialarbeit

Tel. 06151 3606 – 658

www.drk-darmstadt.de