Linien H und U: Haltestelle „Siemensstraße“ in den Herbstferien wegen Asphaltarbeiten verlegt

Zur Instandhaltung ihrer Infrastruktur führt die HEAG mobilo in den Herbstferien von Montag (9.) bis Freitag (13.) sowie in der darauf folgenden Woche von Montag (16.) bis Freitag (20.10.17) im Bereich der Haltestelle „Siemensstraße“ sowie im Anschluss an der Einmündung der Siemens- in die Bartningstraße Fräsarbeiten am Asphalt im Gleisbereich durch. Die Haltestelle „Siemensstraße“ der Linien H und U wird von 9. bis 20. Oktober 2017 in die Kranichsteiner Straße auf Höhe der Bartningstraße verlegt. Die Straßenbahnlinien 4 und 5 fahren die Haltestelle regulär an.

Umleitungen für Autofahrer

Während der Arbeiten im Bereich der Haltestelle „Siemensstraße“ wird die Siemensstraße Richtung Osten zur Sackgasse, Autofahrer können jedoch über die Gleise Richtung Jägertorstraße wenden, beziehungsweise abbiegen. Während der Bauarbeiten im Bereich der Einmündung der Siemens- in die Bartningstraße wird die Bartningstraße zur Einbahnstraße Richtung Süden. Richtung Norden wird der Verkehr über die Grundstraße umgeleitet. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Die Arbeiten finden montags bis freitags von 7 Uhr bis 18 Uhr statt. Die HEAG mobilo bittet die Anwohner um Verständnis. Die Arbeiten werden so geräuscharm wie möglich durchgeführt.

Quelle: HEAG mobilo GmbH