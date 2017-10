Brennender Pkw

Am Donnerstag (05.10.2017) gegen 02:30 Uhr wurde durch einen Bewohner der Bessunger Straße ein größerer Brand gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass in der Ingelheimer Straße ein Pkw Mercedes lichterloh brannte. Durch die Berufsfeuerwehr Darmstadt wurde der Pkw gelöscht. Das Fahrzeug brannte völlig aus. Ein weiterer Pkw der Marke Peugeot, der in unmittelbarer Nähe geparkt war, wurde leicht beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Aufgrund der Gesamtumstände ist eine Straftat nicht auszuschließen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden durch das 2. Polizeirevier unter der 06151 – 969 3710 oder jede andere Dienststelle entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen