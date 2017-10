Reizgas in Bekleidungsgeschäft – Zeugenaufruf

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermitteln die Beamten der Ermittlungsgruppe City, nachdem ein bislang unbekannter Täter am Montagvormittag (02.10.2017) gegen 11.15 Uhr vermutlich Reizgas in einem Bekleidungsgeschäft am Ludwigsplatz versprüht hatte. Das Geschäft wurde daraufhin geräumt. Messungen der Feuerwehr verliefen negativ. Auch bei einer Durchsuchung der Räume von Polizei und Feuerwehr konnte die Quelle des Stoffes, der zu Atemwegsreizungen führte, nicht gefunden werden. Nach ersten Feststellungen erlitten vier Personen leichte Atemwegsreizungen. Sie wurden von Sanitätern vor Ort behandelt. Nachdem das Geschäft mit negativem Ergebnis abgesucht wurde, konnte es gegen 12.30 Uhr wieder regulär für Kunden geöffnet werden. Die Beamten gehen davon aus, dass der Reizstoff im Tiefparterre des Bekleidungsgeschäfts versprüht oder ausgebracht wurde. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden. Weiterhin werden auch weitere Geschädigte gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen