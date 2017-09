Alkoholtest kommt an seine Grenzen – 47-Jähriger wohl mit über 5 Promille am Steuer

Einen auf der Bundesstraße 3 in Schlangenlinien und auffallend langsam fahrenden Autofahrer meldeten Verkehrsteilnehmer am Sonntagabend (10.09.17) gegen 21.40 Uhr der Polizei. Beamte konnten den 47 Jahre alten Wagenlenker anschließend in der Messeler Straße in seinem kurz zuvor geparkten Fahrzeug antreffen und kontrollieren. Rasch stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung stand. Auf dem Display des Atemalkoholtestgeräts erschien anschließend, nachdem der 47-Jährige hineingepustet hatte, ein Symbol in Form eines Pfeils.Die Ordnungshüter wurden nun stutzig, weil alle Werte über 5 Promille von dem Gerät nicht mehr in Ziffern angezeigt werden sondern mit dem beschriebenen Symbol. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Wieviel Promille er tatsächlich im Blut hatte, muss nun in einigen Tagen das Ergebnis der Blutuntersuchung zeigen.