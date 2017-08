Linie L Richtung Luisenplatz wieder auf regulärem Linienweg

Die Linie L fährt ab Montag (28.08.17) in Richtung Luisenplatz wieder auf ihrem regulären Linienweg über die Liebigstraße. Die Haltestellen „Pallaswiesenstraße“, „Kahlertstraße“ und „Klinikum“ werden wieder regulär angefahren. In der Gegenrichtung sind die Haltestellen wegen der Bauarbeiten in der Liebigstraße noch bis Ende September 2017 in die Frankfurter Straße verlegt.