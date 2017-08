Im Zuge des Ausbaus des Fernwärmenetzes in Darmstadt muss ab Donnerstag (17.08.17) am Mathildenplatz die linke Fahrspur in Richtung Citytunnel gesperrt werden. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Ende September. Wegen der Arbeiten ist mit Baulärm und Verkehrsbehinderungen zu rechnen.