Die Vogelwelt im Darmstädter Westwald – Eine vogelkundliche Wanderung mit dem NABU Darmstadt

Der NABU Darmstadt lädt zu einer vogelkundlichen Wanderung im Darmstädter Westwald ein.

Der Westwald ist in den letzten Jahren aufgrund von Dürren und Grundwasserabsenkung durch Grundwasserentnahmen massiv geschädigt worden.

Wir erkunden die besondere Vielfalt an Ökosystemen, die sich in kürzester Zeit dramatisch verändert haben. Welche typischen Wald- und Feldvögel leben hier noch? Welche Vogelarten sind verschwunden, welche eventuell neu hinzugekommen?

Neben der Beobachtung der ansässigen Vogelwelt, werden auch die verschiedenen Theorien zu dem Baumsterben vor Ort diskutiert.

Die Exkursion findet am Sonntag, 11. Mai 2025 von 7.00 bis ca. 9.30 Uhr unter der Leitung von Torsten Rossmann statt. Treffpunkt ist am Parkplatz des Sportvereins SKV Rot-Weiß Darmstadt, Winkelschneise in Darmstadt.

Ein Fernglas wird empfohlen und kann bei Bedarf vor Ort ausgeliehen werden.Bei heftigem Regen oder Sturm wird die Exkursion verschoben. Die Teilnahme ist kostenlos. Über Spenden freut sich der NABU Darmstadt.

Quelle & Bild: Stefan Schütz / NABU-Darmstadt