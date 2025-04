Otzberg: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Trikefahrer

Teilen

Am Sonntag (13.04.25), gegen 14 Uhr, verlor ein 60 Jahre alter Trikefahrer aus dem Landkreis Offenbach, auf der B426 zwischen Otzberg (Ortsteil Zipfen) und Groß-Umstadt (Ortsteil Wiebelsbach) in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bei dem Sturz prallte er gegen die Leitplanke und wurde hierdurch schwer verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Erste Hilfe-Maßnahmen verstarb der Trikefahrer noch an der Unfallstelle. Die Strecke war während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme in beide Richtungen vollgesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen