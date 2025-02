Krankenwagen und PKW kollidieren

Teilen

Am Samstag (22.02.2025) ereignete sich gegen 16:50 Uhr in Darmstadt, an der Kreuzung Haardtring / Eschollbrücker Straße ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden und mehreren verletzten Beteiligten. Ein Krankenwagen befuhr die Eschollbrücker Straße in Richtung Stadtmitte und wollte die Kreuzung unter Inanspruchnahme von Sonderrechten überqueren. Ein 20-jähriger Darmstädter befuhr mit seinen Pkw den Haardtring vom Südbahnhof kommend und wollte die Kreuzung ebenfalls queren, wobei es zum Zusammenstoß kam. Hierdurch wurde der Pkw in den in entgegengesetzter Fahrtrichtung stehenden Pkw einer 22-jährigen Darmstädterin geschleudert. Ein Rettungssanitäter und die Notärztin im Krankenwagen wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 90-jährige Patientin im Krankenwagen wurde durch den Zusammenstoß nicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Kreuzung war für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. 1,5 Stunden zumindest teilweise gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen