Der CSD Darmstadt ruft zur Demo „Wähl Liebe!“ auf

Am 15. Februar 2025 um fünf vor zwölf (11:55 Uhr) auf dem Darmstädter Friedensplatz ruft der CSD Darmstadt, organisiert von vielbunt, zu einer bunten Demonstration auf. Diese Aktion, eine Woche vor der kommenden Bundestagswahl, steht unter dem Motto: „Wähl Liebe!“. Sie ist Teil einer → bundesweiten Kampagne der CSD-Bewegung in Deutschland.

Warum diese Demonstration?

Für eine Gesellschaft, die Freiheit und Sicherheit für alle bietet: Niemand sollte in Angst leben müssen. Wir stehen für Vielfalt und Selbstbestimmung jedes Einzelnen. Das muss auch endlich im Artikel 3 des Grundgesetzes explizit für queere Menschen gelten!

Für den Schutz queerer Räume, Strukturen und Rechte: Queere Menschen finden in allen Altersstufen vor allem in unseren eigenen und oft ehrenamtlich organisierten Strukturen Beratung und erste Anlaufpunkte. Die Finanzierung dieser Strukturen muss zukunftsfähig gestaltet werden. Ebenso müssen unsere hart erkämpften Rechte wie das Selbstbestimmungsgesetz oder die Ehe für Alle geschützt werden!

Gegen Hass und Hetze: Die zunehmende Hassgewalt gegen queere Menschen und andere Minderheiten verlangt nach klarer Haltung und entschiedenem Handeln. Wir fordern eine sinnvolle Strategie von der kommenden Bundesregierung!

Quelle & Bild: Jan Bambach / vielbunt e.V.

Über vielbunt e.V.:

vielbunt ist ein queerer Verein. Wir setzen uns zusammen aus Einzelpersonen und Organisationen, welche gemeinsam daran arbeiten, den in der Öffentlichkeit bestehenden Vorurteilen gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans* Personen entgegenzuwirken, Diskriminierung abzubauen und sich für Belange von queeren Menschen einzusetzen.

Über den Christopher Street Day Darmstadt:

Seit 2011 organisiert vielbunt e.V. den Christopher Street Day (CSD) in Darmstadt, bei dem jährlich im August sichtbar gemacht wird, was eigentlich schon jede*r weiß: sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sind Teil einer Stadtgesellschaft und müssen geschützt und unterstützt werden. Wer den CSD besucht, mit demonstriert, diskutiert und feiert, erlebt nicht nur einen tollen Tag, sondern setzt gleichzeitig ein Zeichen für eine vielfältige und bunte Stadtgesellschaft, für Gleichberechtigung in allen Bereichen des Lebens und gegen Intoleranz, Homo- und Transfeindlichkeit.