Rimbach: +++Aktuell+++ Polizeieinsatz in Bankfiliale wegen Geiselnahme

Aufgrund eines aktuell laufenden Polizeieinsatzes in der Rathausstraße in Rimbach, befindet sich eine Vielzahl von Polizistinnen und Polizisten vor Ort. Darunter sind auch spezialisierte Einsatzkräfte. Nach derzeitigem Kenntnisstand drang heute Morgen (07.01.25) gegen 8 Uhr ein Mann in eine dortige Bankfiliale ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen hält er sich dort mit einer Person auf, die er gegen ihren Willen dort festhält. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Aus Rücksicht auf die laufenden polizeilichen Maßnahmen, können zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte gegeben werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen