Teilen

Der perfekte Heimspiel-Abschluss 2024: Mit 5:1 (2:0) siegt der SV Darmstadt 98 am Samstag (14.12.24) gegen den 1. FC Kaiserslautern. Von Beginn an dominierten die Hausherren die Partie und spielten sich phasenweise in einen Rausch. Corredor (33., 87.), Hornby (45., 73.) und Marseiler (62.) trafen bei einem furiosen Fußball-Abend im Merck-Stadion am Böllenfalltor. Zum ausführlichen Spielbericht…