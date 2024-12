Führung „Tiere im Winter“ im Zoo Vivarium

Teilen

Der Darmstädter Zoo Vivarium bietet am Samstag, 21. Dezember 2024, eine Führung über „Tiere im Winter“ an. Wie Tiere die kalte Jahresszeit überstehen, berichtet der Zoopädagoge und promovierte Biologe Frank Velte anhand unterschiedlicher Beispiele. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Zooschule im Schnampelweg 5. Eine Anmeldung ist erforderlich und wird unter der Telefonnummer 06151/13 46 900 entgegengenommen. Es gelten die regulären Eintrittspreise. Besucherinnen und Besuchern wird empfohlen, Eintrittskarten vorab im Online-Shop zu kaufen. Die Tickets können auch am Tag selbst erworben werden.