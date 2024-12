„Daten. Über. Schreiben. Poesie im digitalen Zeitalter“ – Lesebühne im Literaturhaus

Teilen

Am Mittwoch, 4. Dezember 2024, 19.30 Uhr spüren im Literaturhaus (Kasinostraße 3, Darmstadt) fünf Autorinnen der Darmstädter Textwerkstatt – Kanella Baleka, Jana Fuchs, Julia Grinberg, Diana Hellwig und Miriam Tag – in Gedichten, Essays und erzählenden Texten dem Verhältnis von Literatur und Künstlicher Intelligenz nach und fragen, ob die Akkumulation von Daten schon poetisch sein kann. Literatur als ein Phänomen in der Sprache, das sich automatisch nicht generieren lässt und über das wir nicht frei verfügen, soll hierdurch sichtbar gemacht werden. Denn Poesie ist mehr als die Summe ihrer Daten, auch wenn sie aus Daten besteht.

Moderation: Michael Hüttenberger. Musikalische Begleitung des Abends: Tim Koch (Gitarre) und Frank Diefenbach (Gitarre und Bluesharmonika). Der Eintritt ist frei.