Adventskonzerte der Amici Canendi Mainz – “Auf dem Weg zur Krippe”

Der Kammerchor Amici Canendi aus Mainz lädt Sie ein, sich gemeinsam auf den Weg zur Krippe zu machen. Der Advent ist eine Zeit der Vorfreude und des Wartens, gefolgt vom Glanz des Weihnachtsfests und der Stille der Christnacht. Diese Momente voller Besinnlichkeit werden in den Konzerten musikalisch beleuchtet. Dabei stehen altbekannte Advents- und Weihnachtslieder im Fokus, jedoch in neuen Interpretationen: In unseren Konzerten zu hören sind spätromantische Sätze weniger bekannter Komponisten des 19. und 20. Jahrhunderts. So werden beispielsweise Vertonungen von “Maria durch ein Dornwald ging” und “Es kommt ein Schiff geladen” in neuen Farben erklingen.

Die Amici Canendi sind ein gemischter Kammerchor aus Mainz, den die Leidenschaft für klassische Musik vorantreibt. 2016 gegründet, streben die Amici Canendi nach einem hohen klanglichen und musikalischen Niveau. Der Kammerchor probt unter der musikalischen Leitung von Elisabeth Stoll.

Am Samstag, dem 7.12.2024, wird das Programm um 19:30 Uhr in der Kirche St. Jakobus in Darmstadt-Kranichstein aufgeführt. Ein weiteres Konzert mit dem gleichen Programm findet am Sonntag, den 8.12.2024, um 19 Uhr in der Karmeliterkirche in Mainz statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind herzlich willkommen. Weitere Informationen unter www.amicicanendi.de.