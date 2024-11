„Myanmar: Zwischen Diktatur und Widerstand“ – Vortrags- und Diskussionsveranstaltung

Teilen

Zu einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zum Thema „Myanmar: Zwischen Diktatur und Widerstand“ laden das Evangelische Dekanat Darmstadt und Amnesty International, Bezirk Darmstadt, für Donnerstag, 28. November 2024, 19 Uhr ins Offene Haus, Rheinstraße 31, in Darmstadt ein. Es referieren Nyein Chan May vom Verein German Solidarity with Myanmar Democracy e.V. und Majid Lenz von der Stiftung Asienhaus in Köln. Der Eintritt ist frei, um einen freiwilligen Beitrag wird gebeten.

Zum Inhalt:

Im Februar 2021 putschte sich das Militär gegen die demokratisch gewählte Regierung in Myanmar an die Macht. Seitdem herrscht im Land das Militär über die Bevölkerung, Massenverhaftungen, Folter und Hinrichtungen sind an der Tagesordnung. Im Oktober 2023 ist es den oppositionellen Truppen gelungen, Myanmars Junta mit der Operation 1027 enorm unter Druck zu setzen. Die Hoffnung auf eine politische Wende kam auf. Nyein Chan May und Majid Lenz geben einen Überblick über die Menschenrechtssituation in Myanmar. Was hat sich ein Jahr nach der Operation verändert? Wie hat die Junta auf den Widerstand reagiert und welche Folgen haben die von der Junta ergriffenen Maßnahmen? Wie sieht der Widerstand, insbesondere der feministische Widerstand der Zivilgesellschaft aus? Wie sehen die Zukunftsperspektiven für Myanmar aus?

Quelle: Evangelisches Dekanat Darmstadt