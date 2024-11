KUNST KLAMOTTEN KLUNKER im Künstlerhaus Ziegelhütte

Teilen

Das Künstlerhaus Ziegelhütte in der Kranichsteiner Straße 110 lädt wieder zu seinem traditionellen Markt KUNST KLAMOTTEN KLUNKER. Es ist ein besonderer Markt mit einem exquisiten, phantasievollen Angebot. Das alte Haus hat ein besonderes Flair. Auf die drei Etagen verteilen sich 19 Stationen mit schönen, eleganten und originellen Dingen.

Es gibt alles, was das Herz begehrt, und das in herausragender Qualität.

Es gibt Kleidung von sportlicher Eleganz bis zum edlen Abendoutfit, Porzellan aus Meisterhand, originellen, modischen und wertvollen Schmuck, besonders wertvolle Hüte, Recyceltes aus aller Welt, Fotokunst, Edles aus Holz und vieles mehr…und natürlich Kunst: Bilder, Plastiken, Objekte von Künstlern aus dem Freundeskreis des Künstlerhauses.

Vor dem Haus werden die Besucher an zwei Ständen mit Pflanzen und Weihnachtlichem begrüßt.

Der Markt wirbt weiter mit dem kunstvollen Schmuckhändchen, das der Darmstädter Grafikprofessor Helmut Lortz vor vielen Jahren einmal dafür entworfen hat. Das ist zum Markenzeichen des Marktes geworden.

Beliebter Treffpunkt und Beratungsbörse ist die Kaffeestube in der Küche des Künstlerhauses. Alle Marktbeschicker bringen Kuchen, Plätzchen oder andere Leckereien mit. So kommt eine interessante Mischung zustande, die die Besucher bei Kaffee und Tee zum Verweilen einlädt, man berät sich und hilft bei den Kaufentscheidungen.

Das Künstlerhaus Ziegelhütte am Rande des Bürgerparks Nord in der Kranichsteiner Straße 110 ist gut mit der Buslinie H zu erreichen, Haltestelle Schwarzer Weg oder Peter-Behrens-Straße. Gutgelaunte Kunsthandwerker erwarten Sie.

KUNST KLAMOTTEN KLUNKER gibt es wieder an zwei Tagen: am Samstag und Sonntag,

16. und 17. November 2024, jeweils von 11-18 Uhr.

In der Einladung heißt es: „Lassen Sie sich überraschen – wir lassen uns immer etwas einfallen:“