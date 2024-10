Einbahnstraßenring Rheinstraßenbrücke: Entfernung von Weißmarkierungen im Kreuzungsbereich der Stirnweg- und Hilpertstraßenbrücke

Teilen

Aktuell werden im Auftrag des Mobilitäts- und Tiefbauamtes der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Einbahnstraßenring die Weißmarkierungen im Kreuzungsbereich der Stirnweg- und der Hilpertstraßenbrücke entfernt. Hintergrund ist, dass die Rheinstraßenbrücke für den motorisierten Individualverkehr gesperrt bleibt, um die Belastung dieser Brücke möglichst gering zu halten, damit sie bis zu ihrem Abbruch durch die Straßenbahn genutzt werden kann.

Dementsprechend bleibt auch der Einbahnstraßenring als Hauptumleitungsstrecke bestehen. Stadteinwärts führt dieser Ring über die Deutsche-Telekom-Allee und anschließend über die Hilpertstraßenbrücke, stadtauswärts von der Rheinstraße am Knotenpunkt Rheinstraße/Berliner Allee über die Berliner Allee, zum Haardtring und über die Stirnwegbrücke in die Straße Am Kavalleriesand.

Die Arbeiten werden mit einer handgeführten Feinfräse einschließlich Baustellenabsicherung (Sicherungsfahrzeug bei spurweiser Sperrung) ausgeführt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende der Herbstferien abgeschlossen. Während der Osterferien 2025 sollen weitere Bereiche des Einbahnstraßenrings überarbeitet werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt