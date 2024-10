Wissenschaftsstadt Darmstadt plant Verbesserung des Verkehrsflusses in der Messeler- und Jägertorstraße

Teilen

Um den Verkehrsfluss in der Messeler- und Jägertorstraße in Arheilgen zu verbessern, plant die Wissenschaftsstadt Darmstadt in den kommenden Wochen die Schaffung von Ausweichmöglichkeiten sowie die Nutzung einer Busbevorrechtigung zur freien Anfahrt des ÖPNV auf die dortige Bushaltestelle.

„Mit der Schaffung von zusätzlichen Ausweichflächen wollen wir den verkehrlichen Engpass an dieser Stelle beheben“, erklärt dazu Mobilitätsdezernent Paul Georg Wandrey. „Da die bestehende Busbevorrechtigung nicht genutzt werden kann, die Anfahrt an die Bushaltestelle zum Teil eingeschränkt ist und der gesamte Verkehrsfluss aufgrund fehlender Ausweichmöglichkeiten insbesondere nach längeren Schrankenphasen am dortigen Bahnübergang teils erheblich behindert wird, müssen wir an dieser Stelle Abhilfe schaffen. Dies zeigen uns anhaltende Beschwerden von Anwohnenden und der HEAG.“

Um die Nutzung der Busbevorrechtigung zu verbessern, sollen vier Parkmöglichkeiten in der Messeler Straße entfallen, damit die freien Flächen als Ausweichflächen genutzt werden können. Die bestehenden Parkflächen werden mit Grenzmarkierungen versehen. In der Jägertorstraße werden Haltverbote an bestehende Masten beschildert um verbesserte flächige Ausweichmöglichkeiten zu erhalten und die freie Anfahrt an die Bushaltestelle zu gewährleisten.

„Der zunächst moderate Entfall von Stellflächen ist aus unserer Sicht verträglich, wird möglicherweise die Probleme jedoch nicht gänzlich beheben können. Daher wollen wir nach Umsetzung der Maßnahme beobachten, ob die Verbesserungen ausreichend sind, oder ob der restliche Bereich bis zum Bahnübergang ebenfalls in Angriff genommen werden muss“, so Wandrey abschließend.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt