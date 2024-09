Teilen

ENTEGA führt am Dienstag, 10. September 2024, in der Zeit von 6.30 Uhr bis 20 Uhr Arbeiten im Fernheizwerk in Darmstadt-Eberstadt durch, um die Versorgungssicherheit wie bisher auf hohem Niveau sicherzustellen. Während der Arbeiten muss die Fernwärme- und Warmwasserversorgung unterbrochen werden.

Über Versorgungsstörungen und Behinderungen durch Baustellen wird über die → App e-netz Ticker und auf www.e-netz-suedhessen.de informiert.