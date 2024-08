Erbach: Nach Kollision zwischen Lastwagen und Fußgänger – 38-Jähriger erliegt Verletzungen

Teilen

Nachdem sich ein 38 Jahre alter Fußgänger am Dienstagmittag (06.08.24) auf der Bundesstraße 45, im Bereich des Abzweigs nach Günterfürst, schwere Verletzungen zuzog, als er von einem 39 Jahre alten Lastwagenfahrer aus dem Kreis Bergstraße erfasst wurde, ist der 38-Jährige am Mittwoch (07.08.24) in einer Klinik seinen Verletzungen erlegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann unvermittelt vor dem herannahenden Lastwagen auf die Fahrbahn getreten sein. Er wurde zunächst mit einem Rettungshubschrauber in eine Klink eingeliefert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Geschehens ein Sachverständiger hinzugezogen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen