HEAG mobilo startet Befragung zur Fahrgastinformation an Haltestellen

Wie soll die Fahrgastinformation in Zukunft aussehen? Welche Informationen benötigen Fahrgäste an der Haltestelle und auf welchem Weg? Das möchte die HEAG mobilo anhand einer Kundenbefragung herausfinden. Ziel ist es, Fahrgäste über Fahrpläne, Umleitungen und andere betriebliche Änderungen aktuell, zuverlässig und barrierefrei an den Haltestellen des Verkehrsunternehmen zu informieren.

Digitale und individuelle Befragung

Um Eindrücke und Hinweise zu sammeln, startet die HEAG mobilo eine Online-Befragung. Außerdem sucht das Verkehrsunternehmen interessierte Fahrgäste, die sich etwa eine halbe Stunde Zeit nehmen, um im persönlichen Austausch Rückmeldung zu verschiedenen Aspekten der Fahrgastinformation zu geben. Die Umfrage sowie die Anmeldung für die persönlichen Gespräche finden sich auf der Webseite heagmobilo.de/fiz.

Umfrage an den Haltestellen

Zusätzlich führen Mitarbeitende des Verkehrsunternehmens zu verschiedenen Zeiten Kurzbefragungen an zentralen Umsteigepunkten durch:

Dienstag (18.06.24) an der Haltestelle „Böllenfalltor“

Mittwoch (19.06.24) an der Haltestelle „Luisenplatz“

Freitag (21.06.24) an der Haltestelle „Hauptbahnhof“

„Unsere Fahrgäste wissen am besten, welche Informationen und Kanäle für sie wichtig sind. Mit diesem Wissen wollen wir uns weiter verbessern“, erklärt HEAG mobilo-Geschäftsführer Arne Rath. Die Erkenntnisse der Befragungen sind die Grundlage für die Weiterentwicklung der Fahrgastinformation, die ab Herbst 2024 in der Praxis getestet werden soll. Auch diese Tests wird die HEAG mobilo dann wieder mit Befragungen begleiten. Das Projekt ist auf ein Jahr angelegt und fokussiert sich auf die Fahrgastinformation an der Haltestelle. In der Folge soll auch die Fahrgastinformation an anderen Stellen überprüft werden.

Parallel dazu treibt die HEAG mobilo die Modernisierung ihrer digitalen Informationsanzeiger voran und wird diese bei Bedarf nach und nach erneuern.

Quelle: HEAG mobilo GmbH