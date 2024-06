Brückeninstandsetzung der Unterführung Modau bei Eberstadt

Teilen

Die Bauarbeiten zur Instandsetzung einer Brücke, die bei Eberstadt die Bundesstraße B 3 über die Modau führt, stehen kurz vor dem Abschluss.

An den Wochenende von Freitag, den 14.Juni bis Sonntag, den 16. Juni, sowie Freitag, den 21. bis Sonntag, den 23. Juni 2024 ab erfolgen die Rückbauarbeiten der Mittelstreifenüberfahrten sowie eines bauzeitlichen Anbaus an der Kappe in Fahrtrichtung Mühltal. Im Zuge der kommenden Arbeiten wird die Fahrbahn verschwenkt und eingeengt.

Anschließend kann die Straße wieder normal befahren werden. Das Auftragen der Markierung sowie das Schlagen der Schutzplanken wird erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt. Aus Sicherheitsgründen bleibt daher im Bereich der Brücke die Geschwindigkeit bis auf Weiteres auf 50 Stundenkilometer beschränkt.

Zur Baumaßnahme

Das Bauwerk besteht aus zwei Teilbauwerken und führt bei Darmstadt-Eberstadt die Modau unter der B 3 hindurch. Unmittelbar südlich des Bauwerks befindet sich die Anschlussstelle Darmstadt-Eberstadt der Bundesautobahn A 5. Nördlich zweigt die Bundestraße B 426 nach links in Richtung Pfungstadt ab.

Die durchgeführten Arbeiten verlängern die Lebensdauer der Brücke und wurden in vier Bauphasen abgewickelt.

Hierbei wurden Schutzeinrichtungen, Geländer und teilweise Kappen zunächst entfernt, sowie Asphalt, Schutzbeton und Abdichtung der Fahrbahn ausgebaut. Der Beton des Überbaus wurde instandgesetzt sowie Kappen und Brückenabdichtung neu hergestellt. Anschließend erfolgte der Einbau der neuen Asphaltfahrbahn und die Wiederherstellung der Schutzeinrichtungen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 876.000 Euro und werden vom Bund getragen.

Quelle: Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement