Kind auf Elektromofa unterwegs

Eine Fahrradstreife der Verkehrsinspektion hat am Freitag (24.05.24) in Darmstadt ein Kind auf einem Elektromofa gestoppt. Gegen 18.30 Uhr fiel den Beamten das Zweirad ohne Versicherungskennzeichen in der Lincolnstraße auf. Bei der anschließenden Kontrolle staunten die Polizisten nicht schlecht, da es sich bei dem Fahrer um ein 8-jähriges Kind handelte. Das Elektromofa konnte mittels Gasgriff auf bis zu 25 km/h beschleunigt werden. Eine Betriebserlaubnis oder Versicherung lagen nicht vor, eine Nutzung im öffentlichen Verkehrsraum war somit nicht zulässig. Das Kind wurde den Eltern überstellt und ein ausführliches Gespräch geführt. Die Erziehungsberechtigten müssen sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes unter anderem gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Quelle; Polizeipräsidium Südhessen