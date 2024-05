Blaualgen-Konzentration an der Grube Prinz von Hessen auf unbedenkliches Niveau gefallen

Teilen

Entwarnung in Sachen Blaualgen an der Grube Prinz von Hessen: Dank der Witterung in den letzten Wochen und der natürlichen Abläufe im See ist die Konzentration der Cyanobakterien (Blaualgen) in der Grube Prinz von Hessen auf ein gesundheitlich unbedenkliches Niveau gefallen. Der natürliche Vorgang der „Algenblüte“ in auffälligen Farben war auf die hohe Konzentration von Nährstoffen im Wasser zurückzuführen. Diese waren unter anderem durch die starken Regenfälle in den Wintermonaten in den See gespült worden. Auch Wasservögel tragen hierzu bei. Ebenso wird vermutet, dass die Umwälzung des Wassers durch Sturmereignisse und auch die hohe Zahl invasiver Amerikanischer Flusskrebse in der Grube eine Rolle spielen kann.

Die aktuellen Messungen haben nun gezeigt, dass derzeit keine Hinweisschilder und Absperrungen mehr gestellt werden müssen. Sie sind entfernt worden. Auch Umweltdezernent Michael Kolmer hat mit den Kolleginnen und Kollegen des Grünflächenamts die Situation vor Ort nochmals in Augenschein genommen. Während der Badesaison vom 15. Mai bis zum 15. September werden weitere Kontrollen die Wasserqualität ständig überprüfen. Bei Werten, welche die Gesundheit der Badebesucherinnen und Badebesucher gefährden könnten, werden sofort Maßnahmen ergriffen. Auch die Gruppe von Expertinnen und Experten, welche bei der Stadt zur Begutachtung und Erarbeitung von Maßnahmen eingerichtet wurde, bleibt aktiv.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt