Ersatzbus-Linie 9E: Verkürzte Route in Griesheim

Wegen des Griesheimer Frühlingssonntags fährt die Ersatzbus-Linie 9E am Sonntag (28.04.24) in Griesheim zwischen 12 Uhr und 19 Uhr eine verkürzte Route bis zur Haltestelle „Wagenhalle“. Die Haltestellen „Hans-Karl-Platz/Am Markt“ und „Platz Bar-le-Duc“ entfallen in diesem Zeitraum. Die Linie 45 (Griesheim – Goddelau – Gernsheim) startet und endet wie gewohnt an der Haltestelle „Platz Bar-le-Duc“. Fahrgäste, die zwischen den Linien 9E und 45 umsteigen möchten, müssen den Weg von ca. 700 Metern zwischen den Haltestellen „Wagenhalle“ und „Platz Bar-le-Duc“ somit zu Fuß zurücklegen, wofür entsprechend mehr Zeit einzuplanen ist.