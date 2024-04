Frühjahrsbuchmesse des DRK-Ortsvereins Arheilgen-Wixhausen

Teilen

Am Sonntag (21.04.24) kann von 11-17 Uhr in der Fahrzeughalle des DRK-Ortsvereins Arheilgen-Wixhausen, Messeler Str. 112b, wieder geschmökert werden. Dann findet erneut die Buchmesse in Arheilgen statt. Sie wird zweimal im Jahr vom Arbeitskreis Buchmesse des DRK-Ortsvereins Arheilgen-Wixhausen ausgerichtet. Als Veranstaltungsort dient die Fahrzeughalle, die sich dann in einen Bücherbasar verwandelt, der zum Stöbern und Schmökern einlädt. Besucherinnen und Besucher können aus vielen verschiedenen Genres wählen: vom Roman über Historisches, Kinder- und Jugendbücher, Spiele oder Krimis. Für jeden Geschmack und jede Altersklasse ist etwas dabei. Der Verein freut sich über eine Spende. Kaffee und Kuchen gibt es wie immer im angrenzenden Muckerhaus.