Lautertal: Tödlicher Motorradunfall

Am Mittwoch (20.03.21), gegen 18.20 Uhr ereignete sich auf der L3098 zwischen Schmal-Beerbach und Ober-Beerbach ein schwerer Unfall mit einem Motorrad. Nach ersten Erkenntnissen kam ein 23-jähriger aus Riedstadt mit seinem Motorrad aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch den Sturz erlitt der Fahrer schwere Verletzungen, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro Aufgrund der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten musste die L3098 für ca. 4 Stunden voll gesperrt werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen