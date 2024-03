Sanierung der nördlichen Fahrbahn der Heinrichstraße zwischen Wilhelminen- und Karlstraße – Temporäre Einschränkungen

Teilen

Von Montag, 18. März, bis Donnerstag, 28. März 2024, wird zwischen der Wilhelminen- und Karlstraße die nördliche Fahrbahn der Heinrichstraße in Darmstadt saniert. Dabei werden die Asphaltbinderschicht und die Asphaltdeckschicht erneuert. Während der Baumaßnahme wird der aus Westen kommende Straßenverkehr in Richtung B 26 als Einbahnstraßenverkehr aufrechterhalten. Der aus Osten kommende Straßenverkehr wird ab der Karlstraße in Richtung Cityring umgeleitet. Die Wilhelm-Glässing-Straße wird für den Zeitraum der Straßenbauarbeiten zur Sackgasse, die Durchfahrt in Richtung Heinrichstraße ist nicht möglich.

Es werden auf einer Fläche von rund 1.500 Quadratmeter die Asphaltarbeiten ausgeführt. Der Kostenanteil der Wissenschaftsstadt Darmstadt beträgt etwa 50.000 Euro.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt