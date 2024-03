Teilen

Kein Favoritensturz am Bölle: Der SV Darmstadt 98 hat gegen den FC Bayern München am Samstag (16.03.24) mit 2:5 (1:2) das Nachsehen. Skarke hatte die Lilien im Merck-Stadion am Böllenfalltor zwischenzeitlich in Führung geschossen (28.). Doch der Rekordmeister drehte noch im ersten Durchgang die Partie. Zum ausführlichen Spielbericht…