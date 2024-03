Orgelsonntag in der Pauluskirche

Teilen

Die Evangelische Paulusgemeinde Darmstadt lädt unter dem Titel „Orgelsonntag“ zu einer Emporen-Kurzkonzertreihe ein. Am Sonntag, 10. März 2024, spielt Kantor Lukas Euler ab 11.15 Uhr im Anschluss an den Gottesdienst Stücke von Felix Mendelssohn Bartholdy. Besucherinnen und Besucher können auf der Empore an der Orgel Platz nehmen, Euler moderiert sein Programm selbst. Für Sonntag, 28. April 2024, hat Lukas Euler Orgelmusik von dem jungen Johann Sebastian Bach ausgesucht, für Sonntag, 12. Mai 2024, jeweils ab 11.15 Uhr, von Dieterich Buxtehude.