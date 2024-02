Größerer Polizeieinsatz nach Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen

Teilen

Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen lösten am Sonntagabend (25.02.24) gegen 19.10 Uhr im Darmstädter Stadtteil Kranichstein einen größeren Polizeieinsatz aus. Nach einer Körperverletzung und Bedrohung vor einer Gaststätte in der Siemensstraße heizte sich die Stimmung der beteiligten Parteien so auf, dass mehrere Streifen, auch aus angrenzenden Revierbereichen, nötig waren, um die Gemüter zu beruhigen. Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort waren um 21.15 Uhr beendet. In dieser Zeit kam es zu Beeinträchtigungen der Straßenbahnlinie 4 und der Buslinie H. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit nicht bekannt und werden Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat sein.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen