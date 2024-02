Teilen

Von Montag, 26. Februar 2024 bis Freitag, 15. März 2024, werden in der Gutenbergstraße, Ecke Taunusstraße, in Darmstadt, Kanaluntersuchungen durchgeführt. Am Standort des Untersuchungsfahrzeuges wird in der Taunusstraße eine Vollsperrung eingerichtet. Die Zu- und Abfahrten der Anlieger werden über die Kranichsteiner Straße gewährleistet, die geänderte Verkehrsführung ist ausgeschildert.