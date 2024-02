Radio Darmstadt: Sondersendung zum 2. Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine

Teilen

Am Samstag (24.02.24) sendet Radio Darmstadt (RadaR) in der Zeit von 9 bis 15 Uhr eine Sondersendung aus Anlass des 2. Jahrestags des russischen Angriffs auf die Ukraine. Die Redaktion „Blickpunkt Vor Ort“ spricht unter anderem mit Kriegsflüchtlingen und Organisationen, die sich mit Hilfeleistungen für die ukrainische Bevölkerung engagieren. Hierdurch sollen betroffene Menschen eine Stimme erhalten, um auf die humanitäre Situation im Kriegsgebiet aufmerksam zu machen.

Neben Anti-Kriegsmusik hat die Redaktion „Blickpunkt vor Ort“ Informationen im Programm, wie und wo man sich mit Geld- und Sachspenden oder anderweitiger Hilfe für die Menschen in der Ukraine engagieren kann.

Radio Darmstadt läuft auf UKW 103,4 MHz, seit 01.01.2024 ganzjährig auch auf DAB+ sowie als Livestream auf https://www.radiodarmstadt.de.