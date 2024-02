Schwerer Verkehrsunfall auf dem Martin-Luther-King-Ring

Teilen

Am Dienstag (13.02.24) ereignete sich gegen 12:05 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Martin-Luther-King-Ring in Darmstadt, bei dem drei Personen verletzt wurden. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr eine 72-jährige Darmstädterin den Martin-Luther-King-Ring aus Richtung Frankfurter Straße kommend in Richtung Arheilger Straße. Aus noch ungeklärter Ursache kam die Fahrerin in den entgegenkommenden Verkehr und kollidierte dort zunächst mit dem Pkw einer 77-jährigen Darmstädterin. Nach der ersten Kollision kam es zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Pkw eines 40-jährigen Darmstädters. Durch den Unfall erlitten alle unfallbeteiligten Fahrer leichte Verletzungen und wurden nach medizinischer Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entfernt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 32.000 EURO geschätzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme und nachfolgenden Reinigungs- und Aufräumarbeiten kam es im Bereich des Martin-Luther-King-Ring für etwa 1 Stunde zu Verkehrsbehinderungen. Neben einer Streife des 3. Polizeireviers waren die Berufsfeuerwehr Darmstadt, drei Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug eingesetzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier Darmstadt unter 06151- 969-41310 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen