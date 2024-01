Widerstand und Solidarität – Vier Filme im AlleWeltKino in Darmstadt

Teilen

Das Evangelische Dekanat Darmstadt lädt in Kooperation mit dem programmkino rex ab Montag, 29. Januar 2024, zur Filmreihe „Widerstand und Solidarität“ des AlleWeltKinos ein. Der Eintritt kostet jeweils 6,50 Euro pro Person, ermäßigt 5,50 Euro, am 19. Februar wird um einen freiwilligen Beitrag gebeten. Gezeigt werden vier Dokumentationen jeweils im programmkino rex in Darmstadt, Wilhelminenstraße 9: Am Montag, 29. Januar, 20.15 Uhr, wird der Film „Rise up“ (OmU, 88 Min., Deutschland 2022, Regie: Marco Heinig, Steffen Maurer, Luise Burchard, Luca Vogel) gezeigt. Am Montag, 5. Februar, 19.30 Uhr folgt in Kooperation mit dem Weltladen Darmstadt der Film „The Chocolate War“ (OmU, 58 Min., Dänemark 2022 Regie: Miki Mistrati). Im Anschluss findet hier ein Gespräch mit Aktivistinnen und Aktivisten. Am Montag, 19. Februar, 19.30 Uhr, wird im Offenen Haus, Rheinstraße 31, der Film „Kobane wacht auf“ (OmU, 40 Min.) gezeigt. Hier findet anschließend ein Gespräch über die Entwicklung in der Region Nordostsyrien statt: mit Gisela Rhein, Mitglied der Städtepartnerschaftsgruppe Berlin/Kreuz­berg – Derik, und mit Lydia Förster vom Verein Familien für den Frieden e.V. Der Film „Eren“ (OmU, 20.15 Uhr, 95 Min. Deutschland 2023, Regie: Maria Binder) wird am Montag, 26. Februar, 20.15 Uhr, wieder im programmkino rex gezeigt.

Quelle: Evangelisches Dekanat Darmstadt