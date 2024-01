Bensheim: 17-Jähriger attackiert und bestohlen

Teilen

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher wurde am Dienstagmittag (23.01.24), gegen 12.10 Uhr, in der Rodensteinstraße, im Bereich des Bahnhofs in Bensheim, von zwei Unbekannten zu Boden geworfen und anschließend seines Smartphones beraubt. Der 17-Jährige zog sich Blessuren leichterer Art zu. Die Kriminellen flüchteten anschließend mit der Beute vom Tatort.

Die Flüchtigen sind 40 bis 50 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 bzw. 1,80 bis 1,90 Meter groß. Einer trug eine schwarze Adidas-Mütze und eine schwarze Hose mit weißen Streifen. Sein Begleiter trug eine schwarze Stoffmütze, dunkle Jacke, dunkle Hose und hatte eine Verletzung am rechten Auge. Er hatte einen schwarz-grauen Bart und führte ein Fahrrad mit Satteltaschen mit sich. Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/7060.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen