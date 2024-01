Einschränkungen im Kreuzungsbereich Holzstraße / Landgraf-Georg-Straße (Saladin-Eck)

Teilen

Am „Saladin-Eck“ in Darmstadt wird am 28.01.2024 von 6:00 Uhr bis 23:00 Uhr ein Baukran aufgestellt. Es kann zu Einschränkungen im Kreuzungsbereich Holzstraße/Landgraf-Georg-Straße kommen. Nach der Kranaufstellung startet die Verlegung der Grundleitungen und die Einbringung der Bodenplatte sowie aufgehender Wände des Untergeschosses des Begegnungs- und Servicezentrums International House, das auf dem Grundstück des ehemaligen Saladin-Ecks errichtet wird.

Eine entsprechende Beschilderung über die Wegeführung wird aufgestellt. Der ÖPNV wird dadurch nicht beeinträchtigt. Die Vorgehensweise wurde mit der Stadt Darmstadt, der Verkehrsbehörde und der HEAG mobilo besprochen und eng abgestimmt.

Quelle: TU Darmstadt