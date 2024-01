Umstädter Gemüsegarten: Solawi Groß-Umstadt vergibt wieder Ernteanteile

Teilen

Wer sich im neuen Jahr gerne nachhaltiger, regionaler und saisonaler ernähren möchte, hat jetzt noch die Möglichkeit zum 01.03. 24 Mitglied in der Solawi Groß-Umstadt zu werden. Der Verein bewirtschaftet im Ortsteil Richen ein 6000 qm großes Gemüsefeld und baut dort das ganze Jahr über mehr als 50 verschiedene Gemüse und Kräuter an. Ein hauptamtlicher Gärtner und ein Helfer auf Minijobbasis erledigen die Hauptarbeit und werden dabei je nach Zeit und Möglichkeit von den Mitgliedern unterstützt.

Wöchentlich bzw. im Winter 14-tägig wird das geerntete Gemüse aufgeteilt und kann von den Ernteteilern im Depot auf dem Gemüsefeld abgeholt werden. Ein Ernteanteil reicht dabei in der Regel für die Versorgung eines 2 Personenhaushaltes aus, es ist aber auch möglich sich einen Anteil zu teilen. Der Kostenbeitrag für die Ernteteiler wird alljährlich in einem Bieterverfahren festgelegt, im letzten Jahr lag der Durchschnittsbetrag bei 80 € im Monat.

Beim Gemüseanbau werden samenfeste und alte Sorten bevorzugt, synthetische Spritz- oder Düngemittel sind auf dem Gemüsefeld tabu. Bei der Schädlingsbekämpfung setzen die Gärtner auf natürliche Feinde, denen in den „Habitatstreifen“ vielfältige Lebensräume angeboten werden. Außerdem werden traditionelle Pflanzenbrühen und -jauchen zur Stärkung der Pflanzen eingesetzt. Neben dem Gemüseanbau liegt ein Hauptaugenmerk des Vereins auf der Erhaltung der biologischen Artenvielfalt.

Die Mitglieder sind herzlich eingeladen, sich bei Gemeinschaftsaktionen auf dem Feld oder auch durch Übernahme einer Patenschaft für eine Beet oder eine Gemüsesorte einzubringen. Die Arbeitsgruppen „Technik“, „Ökologie“, „Öffentlichkeitsarbeit“ und „Gemeinschaft“ bieten auch denjenigen Mitgliedern, die nicht aktiv auf dem Feld arbeiten können oder wollen, eine Beteiligungsmöglichkeit. Eine Verpflichtung zur Mitarbeit besteht jedoch nicht, es gilt :“Jeder so viel, wie er kann und möchte!“ Was gerade an Arbeit auf dem Gemüsefeld ansteht und wie sich die einzelnen Gemüsesorten entwickeln erfahren die Mitglieder in der regelmäßig erscheinenden „Ackerpost“.

Wer zu Beginn die Verarbeitung der regionalen und saisonalen Gemüsesorten als Herausforderung empfindet, wird durch regelmäßige Informationen zu den einzelnen Gemüsesorten und Zubereitungsvorschläge unterstützt. Auch eine Plattform zum Austausch von Rezepte wird rege genutzt. Viele Mitglieder berichten, dass sie durch die Solawi regionale Gemüsesorten neu für sich entdeckt haben und die Herausforderung, das zu verarbeiten, was gerade da ist, ihren Speiseplan sehr bereichert hat.

Am 18.01.24 um 19.30 Uhr zeigt der Verein in Zusammenarbeit mit dem BUND in der Stadthalle den Film „Das Kombinat“ über eine landwirtschaftliche Genossenschaft bei München, die sich für solidarische Landwirtschaft einsetzt. Vor Beginn des Hauptfilms wird es Bilder und Informationen über den Gemüsegarten Groß-Umstadt geben.

Am 20.01.24 gibt es die Möglichkeit sich von 14-16 Uhr bei einer Gartenführung auf dem Gemüsefeld in Richen am Friedhof ein eigenes Bild zu machen und mit dem Gärtner und dem Vereinsvorstand ins Gespräch zu kommen.

Nähere Informationen auch auf der Website www.solawi-gross-umstadt.de.