3D-Vermessung des Citytunnels – Sperrung während zweier Nächte

Im Zuge von Baumaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit des Citytunnels unter der Wilhelminenstraße in Darmstadt ist eine Sanierung der Lüftungs- und Beleuchtungsanlagen vorgesehen. Dafür muss eine 3D-Vermessung des Tunnels durchgeführt werden. Dies hat Mobilitätsdezernent Paul Georg Wandrey mitgeteilt.

Mit der 3D-Vermessung ist es möglich, Gebäude oder Ingenieurbauwerke dank einer Vielzahl von 3D-Scans berührungslos und hochgenau zu vermessen. Die Vermessung mittels Laser mit spezieller 3D-Kamera ist von entscheidender Bedeutung für die erfolgreiche Planung und Durchführung der anstehenden Sanierungsarbeiten.

Für die Durchführung dieser Vermessung ist eine Vollsperrung des Tunnels in den Nächten vom 8. zum 9. sowie vom 9. zum 10. Januar 2024 – jeweils von 20 bis 5 Uhr – notwendig, damit Tunnel, Einfahrts- und Ausfahrtsrampen sowie Betriebsgebäude vermessen werden können. Die Zufahrt in die Tiefgarage über die Rheinstraße bleibt geöffnet. Die Ausfahrt aus der Tiefgarage ist nur über die Rheinstraße möglich. Die Einfahrt in das Wilhelminen-Parkhaus am Ende des Citytunnels kann nicht genutzt werden; die Ausfahrt ist jederzeit möglich. Die Durchfahrt durch die Hügelstraße wird in den beiden Nächten jeweils für drei bis vier Stunden unterbrochen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darnstadt