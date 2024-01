Fahrscheinautomaten in Griesheim nur Barzahlung

Teilen

Wegen Kabelarbeiten im Bereich des Darmstädter Hauptbahnhofs ist die Funktion der Fahrscheinautomaten an den Straßenbahnhaltestellen zwischen „TZ Rhein Main“ und „Platz Bar-le-Duc“ am Montag (08.) und Dienstag (09.01.24) eingeschränkt. In diesem Zeitraum können Fahrkarten an diesen Automaten nur bar bezahlt werden. Alternativ können Fahrgäste ihre Tickets auch in der kostenlosen App der HEAG mobilo, der RMV-Mobilitätszentrale am Hauptbahnhof, dem Kundenzentrum am Luisenplatz sowie in weiteren weiteren Verkaufsstellen erwerben.