Tiere der Bibel: Führung im Zoo Vivarium

Am Samstag, 23. Dezember 2023, bietet der Zoo Vivarium um 14 Uhr die Führung „Tiere der Bibel“ an. Rund 130 Tierarten werden in der Bibel genannt. Einige davon leben auch im Zoo Vivarium. Zoopädagoge Dr. Frank Velte wird bei dem Rundgang nicht nur Arten wie Esel und Ziege vorstellen, sondern auch aufzeigen, welche Bedeutung Schafe und Schlangen für die Menschen vor über 2000 Jahren früher hatten.

Treffpunkt ist an der Zooschule (Schnampelweg 5). Es gelten die regulären Eintrittspreise. Besucherinnen und Besuchern wird empfohlen, Eintrittskarten für den Zoo Vivarium vorab im Online-Shop zu kaufen (www.zoo-vivarium.de/online-tickets). Mit der digitalen Eintrittskarte auf dem Smartphone oder als Ausdruck kann der separate Eingang links neben der Zookasse genutzt werden.