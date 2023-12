Teilen

DARMSTADT – Wegen Bauarbeiten in der Heimstättensiedlung fahren die Linien H und K seit Mittwoch (29.11.) bis einschließlich Freitag (8. Dezember 2023) eine Umleitung. Die Haltestelle „Anne-Frank-Straße“ entfällt. Die Haltestelle „Hannah-Arendt-Weg“ wird für die Linie H in die Fünfkirchner Straße in Höhe der Hausnummer 148 verlegt. Die Linie K verkehrt Richtung Heimstättensiedlung nur bis zur Haltestelle „Kleyerstraße“