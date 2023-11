Heppenheim: Fußgänger von Auto erfasst – 83-Jähriger erliegt Verletzungen

Teilen

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen (30.11.23), gegen 9.20 Uhr, in der Darmstädter Straße in Heppenheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte ein 83 Jahre alter Mann den dortigen Zebrastreifen und wurde hierbei vom Fahrzeug eines 49 Jahre alten Autofahrers erfasst. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der 83-Jährige anschließend im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an. Die Darmstädter Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Karlsbader Straße und Jakob-Meier-Straße gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen