B 426: Nächtliche Tunnelsperrung wegen Wartungsarbeiten am Lohbergtunnel

Im Rahmen turnusmäßiger Wartungsarbeiten wird der Lohbergtunnel von Montag, den 20. bis Samstagmorgen, den 25. November 2023 nachts für den Verkehr voll gesperrt.

Die Vollsperrung tritt jeweils abends gegen 20.00 Uhr in Kraft und dauert bis morgens 5.00 Uhr, am Samstagmorgen unter Umständen auch bis 9.00 Uhr an.

In dieser Zeit werden Reinigungs- und Wartungsarbeiten sowie Funktionstests an der Tunneltechnik durchgeführt.

Aufgrund der bestehenden Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Nieder-Modau (L3099) wird der gesamte Verkehr aus Darmstadt-Eberstadt kommend bei den nächtlichen Sperrungen über die Ortsdurchfahrt Nieder-Ramstadt geführt (U8 /siehe Anhang).

Der Verkehr aus Ober-Ramstadt kommend folgt wie gehabt der Umleitungsbeschilderung über die B 449 (Trautheim /Traisa) Richtung Darmstadt.

→ Umleitungsplan Wartungsarbeiten Lohbergtunnel (PDF/261.92 KB)

Quelle: Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement